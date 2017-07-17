ГАИ не рекомендует цеплять на машины георгиевские ленточки: вернулся светлогорский Деточкин

В Светлогорске после месячного перерыва снова начали резать колеса автомобилей, к которым прикреплены георгиевские ленточки.

Как сообщает Радыё Свабода, очередной инцидент произошел в ночь с 15 на 16 июля в микрорайоне «Молодежный». В июне милиция зафиксировала в Светлогорске около 10 случаев повреждения автомобилей с георгиевской лентой.

Начальник Светлогорского отделения ГАИ Василий Гапоненко рассказал, что георгиевские ленточки раздавали волонтеры на праздниках.

Со слов начальника ГАИ, инспекторы рекомендуют водителям не вешать ленты на автомобили.

Жители Светлогорска считают, что в городе появился последователь героя советской комедии «Берегись автомобиля» со своей отличительной специализацией.

Светлогорский «Деточкин», по мнению активиста, историка Тельмана Маслюкова, воюет не с автомобилями, а с «русским миром», с сепаратизмом и имперскостью, символом которых стала российская георгиевская лента во время войны на востоке Украины и оккупации Крыма.

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