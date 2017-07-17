Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
ГАИ не рекомендует цеплять на машины георгиевские ленточки: вернулся светлогорский Деточкин
Российская судья, позвавшая на дочкину свадьбу Баскова и Меладзе, объясняет, за чей счет банкет
В Новополоцке подросток выбросил с девятого этажа трехмесячного котенка
В Жлобине на железнодорожной станции убило током 16-летнего подростка
Роупджампер в Соснах погиб из-за того, что не сработала система натяжения?
В Гомеле подросток поджег себя и прыгнул в фонтан
Як беларусы ў Іспаніі ваявалі
Новое здание Верховного суда возле парка развлечений строится «с опережением» графика
Каму вядучая «Панарамы» прадала катэдж у Драздах
Средний белорусский вкладчик хранит в банке 3,5 тысячи долларов
22 тысячи человек согласились бесплатно мыть туалеты
Шендерович: «Свой мандат Марат Мубинович только что сдал, умница»
Дмитриев: «Боженька решил нас всех наказать»
Одиночный пикет в Барановичах с плакатом про Лукашенко и Ермошину. Фотофакт
Что известно о крушении MH17 спустя три года
Кобзон: «А вы не хотите узнать, простыня была наутро с красными пятнами или нет?»
Дочь российского пропагандиста уехала в США и оттуда критикует российские вузы
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Витебские жители: «Русские едут на «Славянский базар» из Мурманска, а наши убегают из города»
Как Лукашенко дважды подставился своим подарком Додону
Эмилия Кларк защищает свое право сниматься в секс-сценах
Почему Беларусь стала IT-аутсайдером
«Пока мы ехали в больницу, сын спрашивал: «Мама, я умру?»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Солонин: «В сравнении со сталинским СССР довоенная гитлеровская Германия — это детский сад с матерью Терезой»
Макей под «Пагоняй» рассказал о вышиванке, независимости и «мягкой силе» белорусов
В Борисове взбунтовались милиционеры
Кто в Беларуси крышует торговцев из Азии?
«Раньше работала бухгалтером в столовой, в Управделами президента, так что с системой конфиската знакома близко»
Как мы ездили в Украину за обоями и сантехникой
Облажались. Американцы схватились за голову, прочитав белорусский закон
Советчик дня. 4 неожиданные рекомендации от Лукашенко
Консенсус по Сталину
Как Лукашенко перевел атомные стрелки на Кобякова
Белоруска, побывавшая в секс-рабстве в ОАЭ: «Каждый день меня продавали и покупали»
ВВС: Кошка в Беларуси ловила зайцев, за что ее хозяина чуть не оштрафовали
Аренда: «Снять недорогую квартиру можно даже в центре Минска – но при двух условиях»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
У Лукашенко появилось новое авто
«Украина. Она такая»
В центре Минска парень выловил из Свислочи пятикилограммовую щуку
Буйство красок на шоу Dolce & Gabbana в Палермо
Фоторепортаж из страны, в которую никого не пускают
Стала вядома, што за брунэтка сядзела з Лукашэнкам на Купаллі — шмат фота
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 6)
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
17.07.2017
ГАИ не рекомендует цеплять на машины георгиевские ленточки: вернулся светлогорский Деточкин

В Светлогорске после месячного перерыва снова начали резать колеса автомобилей, к которым прикреплены георгиевские ленточки.

Как сообщает Радыё Свабода, очередной инцидент произошел в ночь с 15 на 16 июля в микрорайоне «Молодежный». В июне милиция зафиксировала в Светлогорске около 10 случаев повреждения автомобилей с георгиевской лентой.

Начальник Светлогорского отделения ГАИ Василий Гапоненко рассказал, что георгиевские ленточки раздавали волонтеры на праздниках.

Со слов начальника ГАИ, инспекторы рекомендуют водителям не вешать ленты на автомобили.

Жители Светлогорска считают, что в городе появился последователь героя советской комедии «Берегись автомобиля» со своей отличительной специализацией.

Светлогорский «Деточкин», по мнению активиста, историка Тельмана Маслюкова, воюет не с автомобилями, а с «русским миром», с сепаратизмом и имперскостью, символом которых стала российская георгиевская лента во время войны на востоке Украины и оккупации Крыма.

В Бресте водителей наказали за «колорадскую ленту»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.7 (оценок:12)
Главное
Экономист – о «революционном» декрете Лукашенко: «IT – это уже вчерашний день»
ГАИ не рекомендует цеплять на машины георгиевские ленточки: вернулся светлогорский Деточкин
Глава Минобороны Беларуси раскрыл подлинные цели учений с Россией
Автор второго селфи с Лукашенко пожаловалась на угрозы
Одиночный пикет в Барановичах с плакатом про Лукашенко и Ермошину. Фотофакт
Арендное жилье: государство помочь тысячам белорусов может, но не хочет?
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY