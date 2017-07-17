Солист Depeche Mode в Минске попал в больницу
Концерт группы отменили в последний момент.
Фото Дмитрий Брушко, TUT.BY
Как сообщает TUT.BY, за час до начала концерта, который должен был состояться 17 июля в «Минск-Арене» по громкой связи зрителям объявили, что сегодня концерта не будет.
Причина отмены — болезнь солиста Дэйва Гаана.
Участник культового коллектива госпитализирован в 9-ю Минскую городскую клиническую больницу с кишечным расстройством, сообщает БелаПАН.
Группа рассматривает вариант переноса концерта и просит поклонников не спешить сдавать билеты и дождаться официальной информации.
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