Солист Depeche Mode в Минске попал в больницу

Концерт группы отменили в последний момент.

Фото Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как сообщает TUT.BY, за час до начала концерта, который должен был состояться 17 июля в «Минск-Арене» по громкой связи зрителям объявили, что сегодня концерта не будет.

Причина отмены — болезнь солиста Дэйва Гаана.

Участник культового коллектива госпитализирован в 9-ю Минскую городскую клиническую больницу с кишечным расстройством, сообщает БелаПАН.

Группа рассматривает вариант переноса концерта и просит поклонников не спешить сдавать билеты и дождаться официальной информации.