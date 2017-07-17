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17.07.2017
Солист Depeche Mode в Минске попал в больницу

Концерт группы отменили в последний момент.

Фото Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как сообщает TUT.BY, за час до начала концерта, который должен был состояться 17 июля в «Минск-Арене» по громкой связи зрителям объявили, что сегодня концерта не будет.

Причина отмены — болезнь солиста Дэйва Гаана.

Участник культового коллектива госпитализирован в 9-ю Минскую городскую клиническую больницу с кишечным расстройством, сообщает БелаПАН.

Группа рассматривает вариант переноса концерта и просит поклонников не спешить сдавать билеты и дождаться официальной информации.

 
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