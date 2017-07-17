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Политика
17.07.2017
Глава Минобороны Беларуси раскрыл подлинные цели учений с Россией

«Запад-2017» не направлен против третьих стран, заверил Андрей Равков.

Андрей Равков © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В сентябре на полигонах Беларуси пройдет масштабное белорусско-российское стратегическое учение «Запад-2017».

Министр обороны Беларуси Андрей Равков в интервью ТАСС рассказал о подлинных целях и задачах предстоящих маневров.

По словам Равкова, совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России является плановым и проводится по решению президентов обеих стран.

— Данное учение не является ответом на усиление военной составляющей НАТО у границ наших государств, хотя эти действия и вызывают естественную озабоченность со стороны руководства Союзного государства, — заявил Андрей Равков.

Практические действия органов военного управления и войск пройдут в Беларуси на шести полигонах: Лепельский, Борисовский, Лосвидо, Осиповичский, полигонах ВВС и войск ПВО Ружанский и Домановский, а также на одном участке местности на территории республики вблизи населенного пункта Дретунь.

Министр обороны Беларуси отметил, что к участию в учении планируется привлечь до 12 700 военнослужащих.

— На территории нашей страны — около 10 200 военнослужащих, в том числе около 7200 от Вооруженных сил Беларуси и около 3000 — от Вооруженных сил Российской Федерации. Всего в учении будет задействовано до 680 единиц боевой техники.

Андрей Равков также прокомментировал обеспокоенность ряда государств, которая касается того, что после завершения учений российские военные останутся в Беларуси. По словам министра обороны, данные обвинения основаны на фактах, а на домыслах.

— Договорились до того, что в ходе учения «предполагается отработка создания калининградского коридора, что в реальности невозможно без агрессии против Литвы и Польши».

Здесь и громкие заявления военно-политического руководства Украины о том, что «совместные российско-белорусские учения «Запад-2017» могут быть подготовкой к наступательной операции».

В ответ Равков процитировал Александра Лукашенко и заявил, что позиция руководства Беларуси была им подробно изложена.

— Для примера можно сравнить характеристики «Запад-2017» с параметрами учения «Анаконда-2016», проведенного в 2016 году в Польше. Приходится констатировать, что по количественным показателям наши западные партнеры имеют кратное превосходство. Ими было задействовано более 30 тысяч личного состава стран — членов НАТО против 12,7 тысячи военнослужащих Союзного государства, более 3000 единиц вооружения и военной техники против 680.

При этом у нас учение «Анаконда-2016» не вызвало истерии, мы с пониманием относились к прошедшему учению. Что же касается содержания отрабатываемых вопросов на учении в Польше, то они имели ярко выраженный недружественный характер и включали развертывание системы разведки, переброску войск к границе Республики Беларусь, отработку задач наступательной тематики. Так кому же необходимо проявлять обеспокоенность?

По словам Равкова, на «Запад-2017» в Беларуси ждут международных наблюдателей из ООН, ОБСЕ, НАТО, ОДКБ, СНГ, международного комитета Красного Креста, Украины, Польши, Литвы и Латвии — всего около 80 человек.

 
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