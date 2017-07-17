Российская судья, позвавшая на дочкину свадьбу Баскова и Меладзе, объясняет, за чей счет банкет
Три года после авиакатастрофы MH17. Президент Украины полетел в Грузию. В Киеве задержали необычного грабителя. Эти и другие актуальные темы – в свежем выпуске программы «Настоящее время».
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