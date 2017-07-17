В Новополоцке подросток выбросил с девятого этажа трехмесячного котенка

Котенок погиб, несмотря на усилия волонтеров, а на парня подали заявление в милицию.

Трехмесячную Фери выбросили с девятого этажа. Со сломанным позвоночником у нее не было шансов... Фото: личный архив Ольги Ивановой

- Это произошло в ночь на субботу, - рассказывает Ольга Иванова. - Мы с мужем стояли на балконе и увидели, как сверху пролетело что-то. Подумали, что ветер сорвал какую-то вещь с веревки. А потом увидели, что это маленький котенок. Я подняла голову и заметила подростка на балконе, на девятом этаже. Поднялась в эту квартиру, позвонила, но двери никто не открыл.

Котенок с балкона упал не случайно, уверена Ольга. Его именно выбросили, швырнули с такой силой, что упал он метрах в тридцати от дома. Котенок мяукал и пытался ползти на задних лапах, а передние у него не действовали.

Покалеченного котенка Ольга забрала и поняла, что не знает, что делать дальше.

- Я написала пост в социальных сетях, и люди откликнулись! Не просто делали репосты, они по-настоящему помогали - давали телефоны ветеринаров, предлагали деньги, корм для котенка. Очень благодарна Юлии, которая дозвонилась до круглосуточной ветклиники в Витебске, задала там правильные вопросы, получила консультацию, ночью нашла нужные лекарства и сделала котенку обезболивающие уколы! Мы от нее вышли почти в три часа ночи. И благодаря этой девушке кошечка до открытия ветеринарной клиники смогла поспать. И в Минск нас девушка бесплатно отвезла на своей машине. Наверное, я раньше недооценивала людей…

При падении котенок сломал позвоночник. Ни в Новополоцке, ни в Витебске оперировать его не взялись. В Минске, казалось, у кошечки был шанс. Но и столичные ветеринары, обследовав котенка, пришли к неутешительным выводам. Маленькую Фери – так Ольга назвала котенка – пришлось усыпить.

Ольга написала заявление в милицию. Новополоцкий ГОВД начал проверку по факту жестокого обращения с животным.

- Вначале я очень хотела, чтобы этого подростка наказали как можно строже. Потом подумала, что вряд ли его кто-то вообще накажет. Ведь у нас в городе это не первый случай. Один раз даже собаку с восьмого этажа выбросили. Теперь я больше всего хочу, чтобы этому мальчику пришлось пройти тот же путь, который я прошла с этим котенком за два дня. Чтобы он понял, что натворил.