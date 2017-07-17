Автор второго селфи с Лукашенко пожаловалась на угрозы

Азербайджанская журналистка Нармина Агаси после фото с президентом Беларуси не спала всю ночь.

Селфи с Лукашенко она сделала на «Конгрессе русской прессы» 12 июля в Минске.

В Фейсбуке журналистка пожаловалась на угрозы и упреки после того, как был опубликован снимок, на котором ее в момент селфи запечатлела пресс-служба президента Беларуси.

По ее словам, селфи с Лукашенко «вызвало неподдельный ажиотаж в кругу коллег-журналистов, собравшихся на XIX Всемирный конгресс русской прессы, после чего я не спала всю ночь».

— В мой адрес посыпались упреки и угрозы... чего я только ни услышала в свой адрес в тот день. Не хочу упоминать имена «героев пьесы» и их реплики...

И только утром, получив на руки газету «Беларусь cегодня», где на передовице размещено мое крупное фото во время селфи с президентом, я ещё раз убедилась в правоте своих действий и поступков.

Фото из Фейсбука Нармины Агаси