«А не желают на ОНТ озвучить, сколько белорусскому налогоплательщику стоил полет этого «талантливого политика»

На ОНТ объяснили, почему президент Молдовы улетел из Беларуси на спецчартере.

В программе «Контуры» заявили, что «Игорь Додон в знак того, что диалог удался, гостеприимную белорусскую землю покинул специальным чартерным рейсом». Ранее стало известно, что самолет для президента Молдовы выделил Александр Лукашенко.

Как Лукашенко дважды подставился своим подарком Додону

В «Контурах» сообщили, что Игорь Додон — «талантливый политик, он уделяет большое внимание общению с людьми и обычно пользуется регулярными рейсами».

«На родину Додон вернулся спецчартером, что может свидетельствовать о взаимном доверии и хороших перспективах сотрудничества», заключило ОНТ.

На форуме talks.by белорусы разошлись во мнениях относительно щедрого жеста Лукашенко.

- А не желают на ОНТ озвучить, во сколько белорусскому налогоплательщику обошлась отправка домой этого «талантливого политика?

- Попрошу вас написать письмо в администрацию президента, чтобы впредь такие жесты были только за ваш счет. Тогда я буду искренне рад подобным сюжетам на ОНТ.

- Он улетел потому, что «диалог удался». Именно поэтому мы, белорусы, заплатили из своего кармана за данный перелет, притом, что сами сейчас живем в кредит. Вот это да, вот это объяснение.

Некоторые возражают, считая отправку Игоря Додона в Кишинев представительскими расходами, и приводят в пример Порошенко, который «в США летал на самолете, чтобы пять минут с Трампом поговорить на тему погоды, и ничего, украинские налогоплательщики даже не пикнули».

- В знак нашей дружбы я бы нашему молдавскому брату вообще этот самолет подарила, - пишет участница форума.

Эти комментарии не нашли большой поддержки у остальных участников дискуссии.

- Президент это менеджер, которого нанял народ на зарплату. Пусть тогда со своей зарплаты и заплатит за это такси, или я в следующий раз таксисту тоже скажу: «Возьми из госбюджета».

- Добрым за чужой счет всегда приятно быть. Посему лично мне противно смотреть сюжет и понимать, что ты дойная корова для баринов.