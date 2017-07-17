Роупджампер в Соснах погиб из-за того, что не сработала система натяжения?

Начальник управления Следственного комитета по Минску Дмитрий Конопляник в интервью БЕЛТА рассказал о ходе расследования смертельного прыжка роупджампера в Соснах.

По предварительной версии, во время смертельного прыжка роупджампера с 70-метровой вышки в Соснах не сработала система натяжения.

Глава столичного СК отметил, что расследование этой трагедии вряд ли будет быстрым.

— Надо разобраться, что за конструкция страховки, как проходили прыжки, какова была роль каждого, выяснить технические моменты. Назначены экспертизы по самому оборудованию, которое использовалось, по крепежному материалу, веревкам, — пояснил он.

Конопляник рассказал, что индивидуальный предприниматель, организовывавший прыжки, прошел альпинистскую подготовку и имеет свидетельство на проведение строительных работ. Объект — 70-метровая труба — был взят им в аренду официально для несколько других целей, не для роупджампинга, и понятно, что его реальная деятельность не соответствовала формальной стороне. Трубу он арендовал для отработки своих профессиональных навыков, но использовал для других целей.

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— Если говорить об обстоятельствах, то прыгали в тот день несколько человек. Когда же за ними прыгнул погибший впоследствии молодой человек — веревки не затормозили его движение, и он упал на землю. По предварительной версии, не сработала система натяжения. Вопрос — в оценке всей этой конструкции и действий человека, который оказывал услугу, правильности монтирования системы, исправности всех элементов крепления, — рассказал начальник УСК по Минску.

Он также рассказал, что у следствия вопросы по данному делу и к лицу, которое продавало сертификаты на прыжки в интернете.

— Есть еще один важный момент. Это сама услуга. Она достаточно востребована. Но при этом нет действенного механизма контроля качества и правил ее предоставления. И здесь, конечно, будем принимать меры. Во взаимодействии с другими госорганами и организациями, — сказал Конопляник.

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