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Общество
17.07.2017
Еврорадио
В Гомеле подросток поджег себя и прыгнул в фонтан

14 июля около 16:00 в Гомеле блогер, известный на Youtube под ником kirzh, поджег себя и прыгнул в фонтан «Лодочник».

Игорь Киржанов, охваченный пламенем, бежит к фонтану. Фото ВКонтакте

На видео парень вместе со своим другом объясняет, что будет выполнять Fire challenge.

Затем он переодевается в то, чего не жалко. Его спину обливают горючей смесью и поджигают.

За несколько секунд kirzh успевает добежать до фонтана и бултыхается в воду.

«Гомельские ведомости» сообщают, что милиция заинтересовалась видеороликом и сейчас выясняет личность «человека-факела». Сделать это несложно: молодого человека зовут Игорь Киржанов. На его странице ВКонтакте есть ссылки на видео с Fire challenge (сейчас доступ ограничен) и на другие ролики.

Там парень бегает по городу в провокационном белье, выпивает три литра молока за три минуты и опускает голову в унитаз.

Игорь Киржанов. Фото из ВК

Еврорадио дозвонилось до парня, когда он записывал новый ролик.

Еврорадио: Почему вообще решил этим заняться?

Игорь Киржанов: Когда я еще не занимался Youtube и ничего такого не смотрел, я постоянно вел себя как-то неадекватно, придуривался. Впоследствии это стало нарастать и в какой-то момент я подумал: а почему бы не снимать какие-то свои дурачества на видео? В школе, правда, меня к директору не вызывали. Но говорили, что я подаю дурной пример людям. Но все мои ролики носят развлекательный характер. Я никого не призываю это повторять.

Еврорадио: Куда собираешься поступать после школы?

Игорь Киржанов: Сейчас я еще не понял, куда хочу поступать. Школу закончил. Блог занимает много времени, также я иногда рисую. В школе я средне учился, средний балл чуть больше 6. Каких-то любимых предметов не было.

Еврорадио: Как твоя девушка относится к тому, что ты делаешь?

Игорь Киржанов: Я не люблю на эту тему разговаривать, не считаю нужным отвечать на этот вопрос.

Еврорадио: Когда читаешь комменты к ролику, не обидно?

Игорь Киржанов: Ну, если у человека нет смелости на какой-то поступок, он постоянно будет "опускать" других. Я не реагирую на негативные комментарии, так как, если это делать, сразу можно опустить руки.

Еврорадио: У тебя есть кумир среди блогеров?

Игорь Киржанов: На первом месте Андрей Мартыненко, он также добивался популярности провокационными выходками. Но я больше люблю шокировать и удивлять людей. В этом жанре мне наиболее комфортно работать.

Еврорадио: Когда ты снимаешь свои ролики (например, тот, где ходишь полуобнаженным), не боишься проблем с милицией?

Игорь Киржанов: С милицией не было проблем и не хочется, чтобы они были. Я же не нарушаю грубо закон. По большей части, люди улыбаются, когда меня видят во время моих выходок. Не думаю, что за это будут жестко наказывать. Я не говорю, что все делаю правильно, но к этому надо проще относиться. У нас и так общество консервативное. Это же средство разнообразить жизнь. Лучше так делать, чем пить по подъездам или наркотики употреблять.

Еврорадио: Не обжёгся, когда себя поджигал?

Игорь Киржанов: Я всегда все рассчитываю. Есть, конечно, погрешность 1-2%. Но я рассчитал время и расстояние. На мне была не одна майка. Какая-то была сухая, какая-то — влажная. Так что я совсем не пострадал.

Еврорадио: Родители знают, чем ты занимаешься?

Игорь Киржанов: Мне кажется, маме будет за меня стыдно. Ведь какой нормальный ребенок будет себя поджигать? Но я уже говорил о консервативности, не все нас поймут. Родители, наверное, никогда не будут понимать меня и таких, как я.

 
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