Новое здание Верховного суда возле парка развлечений строится «с опережением» графика

Лукашенко провел рабочую встречу с председателем ВС Валентином Сукало.

Темами обсуждений стали эффективность работы судебной системы после объединения общих и экономических судов, вопросы оптимизации, а также совершенствования правоприменительной практики в ряде сфер, сообщает БЕЛТА.

— Больше всего меня волнует, хоть это уже и давно случилось, объединение наших судов. Хотелось бы, чтобы вы рассказали, какова там ситуация, — поинтересовался Лукашенко. — Ваша точка зрения и ваши оценки по деятельности ваших коллег — тех, кто приносит в суды дела, особенно уголовные. Может быть, в экономике какие-то (у вас это видно, как в зеркале, по хозяйственной части) опасные тенденции намечаются или происходят, исходя из поступающих дел.

По словам Сукало, объединенная судебная система в Беларуси в таком качестве работает уже на протяжении трех лет:

— Три года показали, что мы адаптировались. Сегодня судебная система достаточно устойчива, рациональна и организационно управляема.

Прозвучало, что намечен комплекс мер для того, чтобы правосудие в Беларуси более оперативно восстанавливало нарушенные права граждан: в первую очередь этого планируется добиться за счет сокращения случаев отложения, приостановления, перерывов в процессе рассмотрения судебных споров.

— Судебная система готова к работе в новых условиях после оптимизации. Об этом было доложено президенту. Мы уже представили всю нормативную базу для утверждения. Если такое утверждение состоится, то мы начнем работать в новых условиях с 1 августа. Такие сроки нам определены главой государства, — позже заявил Валентин Сукало.

Также Лукашенко поинтересовался ходом строительства в Минске нового здания Верховного суда. Ему доложено, что работы, начатые в октябре 2016 года, ведутся оперативно, с опережением графика. Ожидается, что к 7 ноября 2018 года они завершатся.

Напомним, Верховный суд возводится на ул. Орловской неподалеку от парка развлечений «Дримленд». Ранее главный архитектор проекта Владимир Архангельский из УП «Минскпроект» озвучил:

— Что касается внешнего вида, то он соответствует стилю Дворца Независимости — фасад выполнят из стекла и натурального камня, в отделке используют национальный орнамент. И конечно, будут присутствовать государственные символы — герб и флаг. Чтобы подчеркнуть назначение здания, мы решили придать фасаду сходство с весами Фемиды — богини правосудия.