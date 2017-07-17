«Крым» все же не покажут в Беларуси?

Показ фильма «Крым» Алексея Пиманова, трейлер которого минчане увидели в кинотеатрах перед просмотром другой российской ленты — «Блокбастер» Романа Волобуева, — не запланирован в Беларуси.

Кадр из фильма «Крым»

Руководительница репертуарного отдела Киновидеопроката Ольга Боговарова в беседе с Еврорадио объясняет, что сейчас подбирает кино для начала сентября. А реклама «Крыма» просто вставлена ​​в «Блокбастер», и удалить ее нельзя.

— Пока я работаю с расписанием фильмов на начало сентября. А что будет с концом сентября — нужно дожить. Тизер ленты — да, крутится в кинотеатрах, но это потому, что мы с правообладателем не имеем права убрать его — он впечатан в фильм «Блокбастер», — говорит Ольга Боговарова.

14 июля посольство Украины в Беларуси направило в МИД Беларуси ноту в связи с рекламой ленты. Украинцы протестуют против того, чтобы фильм об аннексии полуострова вышел в Беларуси в широкий прокат.

— Мы направили ноту. Если фильм [все же] покажут, тогда будет реакция, — рассказала Еврорадио первый секретарь посольства Украины в Беларуси Мария Гуцало.

В свою очередь, российский прокатчик ленты — группа компаний «Парадиз» — подтвердил, что прокат фильма в Беларуси планируется. Пока идет обсуждение, в каких именно кинотеатрах. Фильм выходит на широкие экраны 28-29 сентября.