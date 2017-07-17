Средний белорусский вкладчик хранит в банке 3,5 тысячи долларов

Нацбанк опубликовал любопытную информацию о сбережениях белорусов.

Как сообщается в квартальном отчете Национального банка, большинство белорусских вкладчиков держит деньги в иностранной валюте – их доля в январе-марте составила более 80%. На вклады в белорусских рублях приходится лишь 19,4% депозитных средств.

Таким образом, общая сумма вкладов составила около 8,4 миллиарда долларов – при этом вклады в белорусских рублях увеличились на 6,3%, а в иностранной валюте, напротив, уменьшились на 1,4%.

Интересно, что сумма средств, приходящихся на одного вкладчика при условии наличия у физического лица одного депозита, составила 6,94 тысячи рублей, что эквивалентно сумме более 3,5 тысяч долларов.

Напомним, ранее экономист Ярослав Романчук отметил, что, после проведения полномасштабных экономических реформ, белорусы смогут ежемесячно откладывать не менее 15-20% от суммы своего заработка в виде сбережений.