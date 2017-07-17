Свадьба американского миллиардера против свадьбы дочери российской судьи. Почувствуйте разницу

Размах, с которым богатые россияне устраивают свадебные торжества для своих детей, в последнее время бьет мировые рекорды. «Салiдарнасць» собрала три свежих ярких «русских» примера против одного «американского».

Свадьба сына предпринимателя Альберта Авдоляна и дочери бизнесмена Эльдара Османова

Общий бюджет мероприятия составил 600 миллионов российских рублей (примерно 10 млн долларов). Для мероприятия был снят в аренду зал в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе, где ежегодно проходит церемония вручения премии «Оскар», сообщает «Сплетник».

Гостей развлекали: из соотечественников – Ксения Собчак, Андрей Малахов, Николай Басков, Стас Михайлов, из западных – Леди Гага.

Свадьба хоккеиста Александра Овечкина и модели Анастасии Шубской

Ее уже назвали многие гости «свадьбой года». Виновников торжества поздравил лично Владимир Путин, отправив в подарок чайный сервиз.

В подмосковном концертном зале «Барвиха Luxury Village» гуляли два дня. На празднике присутствовали сотни гостей, включая Иосифа Кобзона, Жасмин, Николая Баскова.

Свадьба дочери судьи: «Мама огонь. Такой огонь, что Краснодар горит»

И, наконец, в конце июня дочка действующей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой вышла замуж за представителя Следственного комитета Краснодарского края.

Свадьба, как выяснилось, стоила виновникам торжества минимум в 2 миллиона долларов. А о том, как погуляли, стало известно благодаря резкому комментарию правозащитника Сергея Жорина под роликом, выложенном им в Instagram: «Это не просто пир во время чумы. Это плевок всем нам в лицо! И это не свадьба детей олигархов».

«Мама огонь. Такой огонь, что Краснодар горит», – говорит один из ведущих торжества Николай Басков, обнимая судью.

Отметим, что фотографии и видео со всех трех вышеперечисленных грандиозных свадеб почти сразу попали в СМИ, а также массово распространялись в социальных сетях.

Свадьба основателя Snapchat Эвана Шпигеля и Миранды Керр

В мае этого года супермодель и молодой американский миллиардер сыграли свадьбу. Само торжество и его детали осталось за закрытыми дверями.

Известно, что церемония бракосочетания прошла в узком семейном кругу: присутствовали менее 50 человек. Несколько свадебных фотографий Эвана и Миранды, сделанных легендарным фотографом Патриком Демаршелье, вышли лишь в минувшие выходные в августовском выпуске Vogue US.