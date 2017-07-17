22 тысячи человек согласились бесплатно мыть туалеты

Потому что не прочитали условия соглашения.

Более 22 тысяч человек, пользующихся общественными подключениями к интернету, согласились отработать 1000 часов на общественно полезных работах. А все потому, что не читают условия соглашения.

Компания Purple, занимающаяся установкой беспроводных точек WiFi в общественных местах, провела 2-недельный эксперимент, в котором прописала в условиях соглашения для пользования интернетом 1000 часов бесплатных общественных работ, которые включали:

Уборку местных парков от фекалий животных

Объятия для уличных кошек и собак

Уборку канализационных завалов

Очистку переносных туалетов на местных фестивалях и мероприятиях

Покраску раковин улиток, чтобы скрасить их существование

Уборку жевательной резинки с улиц

На такие условия согласились более 22 тысяч пользователей интернета. Скорее всего, они их даже не читали.

Также в тексте была указана возможность вместо общественных работ получить приз и только 1 человек за 2 недели ею воспользовался, а это 0.000045% от всех подключившихся.

Причиной такого эксперимента был не недостаток рабочих рук, а сама концепция Условий соглашения, чтение которых занимает очень много времени. Компания выступает за одинаковые для всех условия соглашения.