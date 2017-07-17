Экономист – о «революционном» декрете Лукашенко: «IT – это уже вчерашний день»

В СМИ просочилась информация о документе, который превратит страну в «айтишный Гонконг для славянского мира». «Салiдарнасць» выясняла, чему здесь аплодируют и что критикуют.

Как сообщает TUT.BY, проект декрета уже подготовлен и проходит согласование в государственных органах.Что же в нем интересного?

Во-первых, власти хотят упростить работу компаний Парка высоких технологий: зарегистрироваться в нем станет проще, валютный контроль планируется ослабить, расширится перечень видов деятельности резидентов ПВТ.

Во-вторых, в Беларуси планируется создать законодательную базу для развития таких ноу-хау, как беспилотные автомобили, блокчейн и криптовалюты.

В-третьих, чиновники собираются упростить въезд в страну для квалифицированных иностранцев – в частности, им будут выдаваться долгосрочные стартап-визы.

И, наконец, в-четвертых – декрет вводит «отдельные институты английского права» для стимулирования инвестиционной деятельности, что для белорусских реалий выглядит как откровенная фантастика.

Отнестись всерьез к документу заставляет тот факт, что его активно поддерживает известный белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня, который вместе с крупным российским олигархом Михаилом Гуцериевым в марте провели встречу с Александром Лукашенко и обсудили перспективы развития IT-сферы в Беларуси.

– Администрация ПВТ провела огромную работу в кратчайшие сроки: собрали мнения у всех, у кого оно было и было желание его высказать, – написал он на своей странице в Фейсбуке. – Над документом работала лучшая команда, которую, на мой взгляд, можно было собрать в стране. В итоге, более 50-ти страниц очень качественной юридической техники, красивого решения обозначенных ИТ компаниями проблем. Никаких других эмоций у юристов после прочтения декрета кроме «ВАУ!» или различных вариаций использования нецензурной лексики для выражения восторга я не видел. Очень интересно, что по итогу получится.

Экономист: «Наши сеялки, веялки, мебельные заводы с опилками – это вообще стыдуха».

Известный экономист Леонид Заико скептично оценил перспективу создания в Беларуси рая для айтишников.

– Беспилотники? Видно, Александр Григорьевич хочет наблюдать за полями, сидя у себя в кабинете, – заметил он в экспресс-комментарии «Салідарнасці».

Собеседник считает, что революционные меры, о которых говорится в документе, нужно было принимать уже давно.

– Меня всегда удивляет, как белорусские власти отстают во всем лет на двадцать. В интеллектуальном прозрении. Я вам скажу замечательную вещь: IT – это уже вчерашний день. Это все нужно было начинать делать давным-давно. А сейчас развиваются уже более мощные вещи, такие как 3D-технологии и робототехника, – отметил Леонид Заико.

В то же время Беларусь, по словам экономиста, по-прежнему держится за свое советское наследие, в то время как весь мир переходит на экономику знаний:

– И это проблема. Все эти наши сеялки, веялки, мебельные заводы с опилками – это вообще стыдуха. Вообще эти слова надо запретить. На первом месте должно стоять образование и интеллект. А они хотят с помощью IT дырки какие-то в бюджете затыкать.

Ну, купят себе компьютерщики еще по одному «Порше Кайен», а страна живет совсем другой жизнью. Бизнес загибается, молодежь сваливает – а кто это будет делать все? Кто? Бывшие инженеры по водоснабжению или агрономы? Стране необходима коренная революционная смена нынешней номенклатуры. Вот тогда какие-то изменения возможны.