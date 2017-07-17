Жара ударит по Бресту и Гродно в середине недели

Краткий прогноз погоды на ближайшие дни.

Во вторник, 18 июля, по данным Гидромета, в целом по стране ожидается переменная облачность. В отдельных районах Беларуси пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха днем поднимется до +19..+25°С.

В среду, 19 июля, белорусы ощутят влияние повышенного атмосферного давления. Согласно прогнозу, в этот день также будет преимущественно без осадков, лишь днем по северо-восточной половине страны пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем слегка опустится до +17..+24°С.

В четверг, 20 июля, на юго-запад страны с Польши переместится фронтальный раздел и начнет поступать более теплый воздух – дневная температура вырастет до +28°С. В то же время в регионе повысится вероятность выпадения осадков. В целом по стране будет облачно и без дождей, а температура воздуха будет колебаться в пределах +19..+26°С.