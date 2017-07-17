Белорусы уступили украинцам рынок Польши, но доминируют в Балтии

Какие марки белорусских сигарет пришлись по вкусу итальянским и чешским курильщикам.

По данным исследования международной консалтинговой компании KPMG, Беларусь по итогам 2016 года уступила Украине пальму первенства в снабжении европейских курильщиков контрабандными и контрафактными сигаретами.

Тем не менее, на продукцию белорусских фабрик приходится 10% нелегального импорта из-за пределов ЕС. Белорусские табачные бренды лидируют на серых рынках Литвы, Латвии, Эстонии и достаточно популярны в Польше, Чехии и Италии.

Всего, как констатировали эксперты, в 2016 году на рынке ЕС, Норвегии и Швейцарии было реализовано 48,3 млрд. нелегальных сигарет, включая контрабанду внутри стран Евросоюза, контрабанду из-за внешних границ ЕС, так называемую «белую контрабанду» и подделки. Главными их потребителями стали французы (8,96 млрд штук), поляки (6,16 млрд) и британцы (5,55 млрд).

Несмотря на то, что по сравнению с 2015 году объемы нелегального трафика сократились на 8,8%, на незаконно ввезенные и проданные сигареты пришлось 9% от всего потребления табачной продукции в ЕС. Это стоило бюджетам входящих в ЕС стран (а также Норвегии и Швейцарии) 10, 2 млрд неполученных евро.

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