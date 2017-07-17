Лукашенко — ОДКБ: думать о безопасности не только с военной, но и с политической точки зрения

Глава Беларуси провел встречу с министрами иностранных дел государств - членов ОДКБ.

— В современных условиях кризиса международных отношений многократно повышается роль дипломатии. Именно дипломаты должны продемонстрировать свои умения, чтобы, образно выражаясь, не дать ни малейшей возможности прибегать к силовому решению спорных вопросов, — начал Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

По его словам, задача дипломатии — создать предпосылки для сближения позиций всех заинтересованных сторон и выработки согласованных подходов:

— Только на основе консолидации усилий можно действительно эффективно противостоять общемировым вызовам и угрозам. Поэтому приоритетом председательства Беларуси в ОДКБ определено качественное усиление влияния нашей Организации на международной арене.

Прозвучало, что за время существования ОДКБ создана многофункциональная структура, имеющая действенный инструментарий эффективного противодействия современным вызовам и угрозам:

— Однако останавливаться на достигнутом нельзя. Ситуация в мире тревожная, поэтому необходимо уделять самое пристальное внимание вопросам безопасности наших государств. При этом не только с военной точки зрения, но и с политической.

Неделей ранее Лукашенко встречался с руководителями оборонных ведомств государств — членов ОДКБ.

— Вы прекрасно знаете, что Беларусь и в рамках Союзного государства, и в рамках ОДКБ ответственна за западное направление. Это зона ответственности Беларуси, и вся наша армия сконцентрирована на это вместе с Российской Федерацией. У нас выстроен четкий план действий в разных ситуациях, — отметил он, рассказав, как будут проводиться учения «Запад-2017» .