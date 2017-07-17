Шендерович: «Свой мандат Марат Мубинович только что сдал, умница»

Российский публицист — про частный менталитет на фоне национальных традиций.

«Только что 36-летний Роджер Федерер выиграл свой очередной Уимблдон. А я вдруг вспомнил, как он появился на теннисном небосклоне 18 лет назад, — пишет Виктор Шендерович у себя в Facebook. — В тот сезон — почти одновременно — взошли две юные звезды: Федерер и Марат Сафин. Причем комментаторы отдавали теннисное будущее Сафину как более одаренному физически (а технически оснащенному не хуже)…

Играл Сафин гениально, но недолго. Последний турнир Большого шлема выиграл 13 лет назад. А дальше — все как у людей (наших): светская жизнь, глянец, «близкие отношения со звездами кино и шоу-бизнеса» (Википедия), поход в номенклатуру, членство в «Единой России», депутатство в Госдуме…

Свой мандат Марат Мубинович только что сдал, умница. Успел соскочить до поворота «все вдруг»… Ну, игру-то он всегда читал хорошо.

А Федерер, бедолага, все играет в теннис.

А швейцарские депутаты (в отличие от Сафина и Ко, легитимные и не очень богатые) — принимают швейцарские законы».