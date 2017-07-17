На трассе М1 фура въехала в легковушку, которая затем насмерть сбила женщину на переходе

Еще шесть человек, в том числе дети, получили ранения.

Трагедия произошла в воскресенье вечером в Кобринском районе. Как сообщает ГАИ Брестской области, по предварительной информации 28-летний житель Калининграда за рулем «ДАФ» двигался по трассе М1 в направлении Минска.

Возле деревни Перки водитель совершил попутное столкновение с впередиидущим «Ситроен Ксара», который остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, чтобы пропустить пешехода.

За рулем легковушки находился 48-летний житель Дрогичина.

От сильного удара «Ситроен» выехал на пешеходный переход и сбил 57-летнюю местную жительницу, которая позже от полученных ран скончалась в больнице.

В результате аварии шесть человек, находившихся в «Ситроене», получили ранения. В том числе водитель и трое детей.

По факту ДТП проводится проверка.