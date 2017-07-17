Арендное жилье: государство помочь тысячам белорусов может, но не хочет?

Читательница «Салідарнасці» объяснила, почему возмущена недавним заявлением об окупаемости затрат на строительство квартала арендного жилья «Магистр» в Минске.

Жилой комплекс «Магистр» располагается в районе пересечения проспекта Независимости и МКАД. Он был заложен в 2013 году, сегодня там достраивается девятый дом. 7 июля комплекс посетила делегация во главе с вице-премьером Анатолием Калининым.

Во время визита и.о. гендиректора ГПО «Минскстрой» Игорь Мацур заявил, что поступления от аренды жилья в квартале компенсировали 23% затрат на строительство, сообщило БЕЛТА.

Это и вызвало недоумение у читательницы «Салідарнасці», проживающей в «Магистре». Приводим ее письмо.

«В квартале сдаются в аренду квартиры для творческой и научной интеллигенции. Жилье здесь можно снимать, пока работаешь в учреждении, которое так или иначе подчиняется министерствам культуры и образования. Что важно: с общегородской очереди на улучшение жилищных условий тебя в связи с этим не снимают.

Аренда двухкомнатной квартиры (вместе с коммуналкой) обходится примерно в 250-270 рублей в месяц. Наша семья этому очень даже рада, поскольку раньше мы, как и многие работающие в Минске, вынуждены были снимать старую однокомнатную квартиру за 250-300 долларов.

Слова руководителя «Минскстроя» о компенсации 23% затрат на строительство домов в «Магистре» вызвали у меня противоречивые чувства. Первая мысль была такой: он сказал неправду. При средней цене квадратного метра на рынке строительство двухкомнатной квартиры компенсировалось бы за счет аренды лет этак через 50.

Но давайте подумаем дальше: если руководитель «Минскстроя» сказал правду, это значит, что государство (если не хочет наживиться на людях) может строить жилье, стоимость которого будет существенно дешевле, чем сегодня на рынке.

Может, но не хочет? Зная, как живут друзья и знакомые, уверена: тысячи белорусов были бы рады арендовать у государства квартиры по тем ставкам, которые есть в «Магистре». Так чего ждут наверху? Построили девять домов – а дальше то что?

Постоянно читаю новости о выделении миллионов долларов на модернизацию предприятий, которая потом заканчивается убытками. Но разве это функция государства – заниматься бизнесом? Мне кажется, что задачи у государства должны быть совершенно другими. Например, помогать молодым семья с жильем. Дайте хотя бы возможность арендовать жилье по нормальным ценам! Тем более, если это быстро компенсирует затраты на строительство.

Не пора ли «государству для народа» подумать о людях?».