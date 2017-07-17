Дмитриев: «Боженька решил нас всех наказать»

Один из лидеров «Говори правду!» — о том, что ему не нравится в баттле «те, кто за мову vs Савушкин (или любой другой с такой позицией)?».

«Это как прокисшее молоко, — пишет Андрей Дмитриев у себя в Facebook.— Можно что-то испечь, чтобы продукт спасти. Пить решительно не возможно. Есть, конечно, вариант оставить, не трогать, чтобы бродило само. Время от времени проверять, ждать простокваши. Но, это из натурального молока. С обработанным такая история не проходит.

Мне кажется, боженька решил нас всех наказать. Не тем, что творится с мовой, а этими спорами вокруг нее. Он нам историю, государство, жизнь. А мы в ответ: «Нам то же самое, но без крыльев и вот этих вот людей, которые нам не нравятся».

Мы, наверное, его окончательно достали. Нытьем своим, вечной журбой, страхом даже перед тем, чего нет. И он решил: «Вот вам, ... мои, зеркало. Пока не полюбите отражение свое, не приходите». И в качестве зеркала послал нам битвы за мову и еще немного про флаг.

Евреи 40 лет ходили по пустыне. С нами, чувствую, подольше будет. Медлительный народ. То от «египятн» убежим, то снова к ним возвращаемся. Потому что дело не в мове, флаге и даже не в восточном соседе и западных империалистах.

Дело в этом задании Бога — полюбить свое отражение».