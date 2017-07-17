Одиночный пикет в Барановичах с плакатом про Лукашенко и Ермошину. Фотофакт

Житель города Николай Черноус провел пикет в парке, протестуя против коррупции в медицине.

Таким образом мужчина решил привлечь внимание местных жителей к проблеме государственной медицины. В руках он держал плакат с надписью: «Медицина без взятки, что Лукашенко без Ермошиной».

Интересно, что во время одиночного митинга Николай Черноус общался с прохожими о проблемах медицинского обслуживания, занятости на предприятиях и «разгильдяйства» чиновников.

Напомним, ранее смелый житель Барановичей предложил Коле Лукашенко «спать до девяти, а его папе – уйти».