Кобзон: «А вы не хотите узнать, простыня была наутро с красными пятнами или нет?»

Депутата Госдумы, народного артиста СССР разозлил вопрос о свадьбе дочери судьи за два миллиона долларов.

Иосиф Кобзон в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» раскритиковал журналистов за вопрос о своем выступлении на свадьбе дочери краснодарского судьи. Сообщалось, что мероприятие обошлось в два миллиона долларов.

«Какое вам дело до свадьбы? А вы не хотите узнать, простыня была наутро с красными пятнами или нет?» — возмутился Кобзон, цитирует его Lenta.ru.

— Что за хамство вообще такое — вмешиваться в семью! Какой резонанс? Дурная история, дурные журналисты, которые только и ищут дерьмо всякое и гадости, — добавил артист.

Российский публицист Виктор Шендерович прокомментировал оскорбительные слова народного артиста у себя в Facebook: «Кобзон прав: журналисты всегда ищут всякое дерьмо и гадость. И там, где они его находят, всегда — в дерьме и гадости — обнаруживается путинская элита. И сам Кобзон, до кучи».

Отметим, что за последние две недели Кобзон отметился еще на одной шикарной «свадьбе года», где, как сообщали российские СМИ, был гостем – у хоккеиста Александра Овечкина и модели Анастасии Шубской.