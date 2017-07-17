Сколько заплатили белорусы за стабильность рубля?

За чей счет пополнились золотовалютные резервы государства?

Национальный банк изучает вопрос о целесообразности предоставления банкам большей самостоятельности при совершении ими банковских операций, говорится в письме Ассоциации белорусских банков (АББ) в адрес кредитных организаций. Как эта свобода повлияет на ситуацию на валютном рынке — об этом экс-глава Нацбанка профессор Станислав Богданкевич.

— Что не устраивает банки в поведении и политике регулятора?

— Я бы не сказал, что Национальный банк особо вмешивается в деятельность банков, но он держит контроль за процентной ставкой по депозитам. Он несколько регулирует вопрос, какие резервы и в какой форме создавать. Главная задача НБ – обеспечение стабильности, прежде всего, гарантии возврата вкладов, субъектов хозяйствования, клиентов. Эти требования вполне обоснованы и справедливы.

Возможно, банки хотят более льготного режима, чтобы НБ не так жестко требовал исполнения требований. Я бы, наоборот, ужесточил некоторые вопросы, например, касающиеся сомнительных активов. Официально у нас их 15%, а на самом деле еще больше. Это мертвые активы – кредиты, которые нельзя вернуть назад в банк, и иногда вместо того, чтобы объявить банкротом этого клиента, банки выдают новые кредиты, погашают старые и таким путем скрывают сомнительные к погашению активы.

— Почему они это допускают?

— Потому что кредитуют рисковые проекты, дают кредиты убыточным предприятиям. Тут надо ужесточение надзора за банками, поскольку это может привести к тому, что вкладчики и клиенты не смогут вернуть свои деньги. Я имею в виду хорошо функционирующих и финансово устойчивых клиентов.

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