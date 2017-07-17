Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Кобзон: «А вы не хотите узнать, простыня была наутро с красными пятнами или нет?»
Сколько заплатили белорусы за стабильность рубля?
Дочь российского пропагандиста уехала в США и оттуда критикует российские вузы
У Беларусь прывезьлі прах княгіні Радзівіл
В Минске открылся визовый центр Испании
Журналистское расследование смерти Павла Шеремета успешнее официального
Убийцей туристок в Хургаде оказался сторонник «Исламского государства»
В Иране арестовали брата президента
У Лукашенко появилось новое авто
«У беларусаў няма нацыянальнай дзяржавы, а ёсць нашчадак БССР»
Студент из Гомеля придумал «бесконечное» зарядное и продает его по всему миру
В Свердловской области задержали мужчину, который оторвал голову у памятника Ленину
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Витебские жители: «Русские едут на «Славянский базар» из Мурманска, а наши убегают из города»
Как Лукашенко дважды подставился своим подарком Додону
Эмилия Кларк защищает свое право сниматься в секс-сценах
Почему Беларусь стала IT-аутсайдером
«Пока мы ехали в больницу, сын спрашивал: «Мама, я умру?»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Макей под «Пагоняй» рассказал о вышиванке, независимости и «мягкой силе» белорусов
В Борисове взбунтовались милиционеры
«Уверен, что открыт заказ на убийство Навального»
Как мы ездили в Украину за обоями и сантехникой
Облажались. Американцы схватились за голову, прочитав белорусский закон
Испытано на себе: Как я собирала и продавала чернику
Советчик дня. 4 неожиданные рекомендации от Лукашенко
Консенсус по Сталину
Как Лукашенко перевел атомные стрелки на Кобякова
Дело погибшей на картошке школьницы: суд признал учителей виновными, но оставил их на свободе
Белоруска, побывавшая в секс-рабстве в ОАЭ: «Каждый день меня продавали и покупали»
ВВС: Кошка в Беларуси ловила зайцев, за что ее хозяина чуть не оштрафовали
Аренда: «Снять недорогую квартиру можно даже в центре Минска – но при двух условиях»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
В центре Минска парень выловил из Свислочи пятикилограммовую щуку
Буйство красок на шоу Dolce & Gabbana в Палермо
Фоторепортаж из страны, в которую никого не пускают
Стала вядома, што за брунэтка сядзела з Лукашэнкам на Купаллі — шмат фота
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 6)
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Экономика
17.07.2017
Геннадий Косарев, Завтра твоей страны
Сколько заплатили белорусы за стабильность рубля?

За чей счет пополнились золотовалютные резервы государства?

Национальный банк изучает вопрос о целесообразности предоставления банкам большей самостоятельности при совершении ими банковских операций, говорится в письме Ассоциации белорусских банков (АББ) в адрес кредитных организаций. Как эта свобода повлияет на ситуацию на валютном рынке — об этом экс-глава Нацбанка профессор Станислав Богданкевич.

— Что не устраивает банки в поведении и политике регулятора?

— Я бы не сказал, что Национальный банк особо вмешивается в деятельность банков, но он держит контроль за процентной ставкой по депозитам. Он несколько регулирует вопрос, какие резервы и в какой форме создавать. Главная задача НБ – обеспечение стабильности, прежде всего, гарантии возврата вкладов, субъектов хозяйствования, клиентов. Эти требования вполне обоснованы и справедливы.

Возможно, банки хотят более льготного режима, чтобы НБ не так жестко требовал исполнения требований. Я бы, наоборот,  ужесточил некоторые вопросы, например, касающиеся сомнительных активов. Официально у нас их 15%, а на самом деле еще больше. Это мертвые активы – кредиты, которые нельзя вернуть назад в банк, и иногда вместо того, чтобы объявить банкротом этого клиента, банки выдают новые кредиты, погашают старые и таким путем скрывают  сомнительные к погашению активы.

— Почему они это допускают?

— Потому что кредитуют рисковые проекты, дают кредиты убыточным предприятиям. Тут надо ужесточение надзора за банками, поскольку это может привести к тому, что вкладчики и клиенты не смогут вернуть свои деньги.  Я имею в виду хорошо функционирующих и финансово устойчивых клиентов.

Продолжение прогноза читайте здесь

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:1)
Главное
Почему Беларусь стала IT-аутсайдером
«Лепш рускамоўны міністар, які прыме «карту беларуса», чым беларускамоўны, які толькі гэта абяцае»
Почему у нас коррумпированная власть, нет выборов, и наши налоги тратят на парады и дворцы президента
Витебские жители: «Русские едут на «Славянский базар» из Мурманска, а наши убегают из города»
У Лукашенко появилось новое авто
«Пока мы ехали в больницу, сын спрашивал: «Мама, я умру?»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY