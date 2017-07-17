Как живет модель Playboy с 6-м размером груди, прославившаяся пробежкой

Модель Линдси Пэлас прославилась даже не столько съемками в Playboy, сколько благодаря одному короткому видео.

Пару лет назад девушка опубликовала ролик, в котором показала, как ведет себя её грудь шестого размера во время пробежки.

Впоследствии Линдси рассказала об 11 больших проблемах, которые ей приносит большая грудь. Однако, судя по всему, Пэлас всё-таки неплохо уживается со своими «мячиками» и зарабатывает благодаря им.

В инстаграме модель, у которой более 6,5 миллионов подписчиков, активно постит свои полуобнаженные фото и рекламирует разные товары. Так что, похоже, живет Пэлас припеваючи.

Мы решили не проходить мимо этой вопиющей красоты и подготовили подборку снимков Линдси, которые, надеемся, зададут многим читателям настроение на всю неделю.

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