Дочь российского пропагандиста уехала в США и оттуда критикует российские вузы

Один из самых отмороженных российских пропагандистов Петр Толстой попал в пикантную ситуацию.

Во-первых, выяснилось, что дочь обличителя западных ценностей, гневно клеймившего Америку и Евросоюз, как это водится у высокопоставленных российских патриотов, переехала в США и учится в Йельском университете.

Во-вторых, Александра Толстая из заокеанского далека прошлась по российскому образованию и, в частности, Высшей школе экономики, написав на ask.fm: «Не дай бог. Поучившись в этой системе, очень разочаровалась». Также она добавила: «Журфак в МГУ очень испортился, я бы не советовала».

Отвечая на вопрос, «как Америка?», Александра написала: «Классно, привыкаем пока… Я сейчас в Yale university и он очень крутой».

Эта коллизия вызвала насмешки у пользователей Сети. Но заместитель председателя Госдумы, телеведущий Петр Толстой сделал вид, что всё в порядке. В интервью радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что не будет комментировать высказывания дочери: «Это ее частная жизнь, что ж я буду это обсуждать. То, что ей не нравится определенный вуз, в лицее которого она учится, это совершенно не значит, что она не патриот. Это все чушь собачья. Я не готов обсуждать публикации в интернете».

Тот факт, что дочь учится «в стане врага», а не в «родных пенатах», Толстой и вовсе не удостоил комментария.