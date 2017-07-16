«Россия для них — это страна третьего мира, населенная быдлом и упырями»

Когда я путешествую по всяким жопам мира, например по Афганистану или Сомали, я всегда стараюсь снимать дорогие отели, если они, конечно, есть.

Не то, чтобы мне так необходим комфорт и роскошь, просто когда ты целый день ходишь среди жутчайшей нищеты, разрухи и людского горя, вечером хочется телепортироваться из этого ада в какие-то человеческие условия.

Отель становится таким светом в конце тоннеля и позволяет не сойти с ума в непривычной для тебя среде. Это как шнурок у исследователя пещеры, по которому он может выйти назад, не заблудиться в лабиринтах незнакомого подземелья.

Наверное, это защитная реакция человека – за любые деньги отгородиться от токсичной среды, чтобы ни в коем случае себя с ней не ассоциировать. В Европе, России или США такого нет, я могу жить хоть в хостеле. Вообще все равно.

Недавно дочка действующей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой выходила замуж за представителя Следственного комитета Краснодарского края. Свадьба была шикарной! Известно, что ведущим на ней был Николай Басков, а в качестве приглашенных гостей выступали Валерий Меладзе, Вера Брежнева и Иосиф Кобзон. Говорят, что молодоженам подарили «Бентли», а сама свадьба обошлась в 2 миллиона долларов.

Вот я смотрю на красивые лица молодоженов и гостей, на саму судью Елену Хахалеву, и мне кажется, она чувствует то же, что я чувствую в Сомали или Афганистане. Каждый день она приходит к себе на работу в какой-нибудь обоссанный суд, идет по коридору с протоптанным линолеумом к своему рабочему месту. Ей секретарь приносит чай из пакетика, вокруг какие-то убогие грязные люди, из соседнего кабинета пахнет «Дошираком» и дешевыми пирожками. В туалете нет бумаги и горячей воды. Каждый день Елена Хахалева ждет вечера, чтобы телепортироваться из этого ада в свой красивый дом, с «Бентли», прислугой и дорогим чаем, который она заказывает в лучшем чайном магазине Лондона.

На работе Хахалева занимается земельными спорами: она забирает землю у неправильных людей и передает ее красивым и правильным людям. Ее на Кубани называют «золотая судья». Иногда люди из третьего мира, у которых забрали землю, прорывают зону комфорта судьи Хахалевой.

Эти непонятные люди, с усталыми некрасивыми лицами, не такие холеные и привлекательные, с какими-то кривыми зубами, в лохмотьях… Что они делают под окнами?

Это сосед Хахалевых. У него тоже землю забрали. Стоит на фоне ржавых тракторов и комбайнов…

Что в этот момент чувствует судья? Наверное, то же самое, что чувствуете вы, когда к вам на улице подходит грязный чумазый цыганенок или какой-то грязный бомж. «Что тебе дать, что сказать, чтобы ты, засранец, навсегда исчез из моей красивой жизни? Что сделать, чтобы ты просто исчез!»

Представитель Следственного комитета Краснодарского края, который женился на дочери судьи, тоже ведь живет в таком мире. Я был в этих провинциальных следственных комитетах. Это же жопа полная. И он тоже туда ходит на работу. Точнее ездит, наверное, на каком-нибудь «Форде Фокусе» или «Тойоте Камри». И вокруг него такой же ад: нищета, разруха, людское горе. В туалетах тоже нет бумаги и горячей воды, линолеум протоптан. Под окном вместо Баскова и Меладзе иногда стоят люди с поломанными судьбами.

Про себя сотрудник следственного комитета, наверное, думает: «У меня же на счетах миллионы долларов, ну почему я должен ходить по этим обоссаным коридорам, почему я должен ездить на этих непонятных машинах для массбыдла? И душу греет только шнурок, который вечером выведет в красивую жизнь?»

Россия для них — это как Сомали или Афганистан для заезжего путешественника. Страна третьего мира, населенная быдлом, упырями, которые тянут свои лапы к красивым успешным людям. И единственное, что греет этих людей — это возможность вечером телепортироваться в свой уютный красивый мир.