В Минске открылся визовый центр Испании

Визовый центр Испании торжественно открылся 16 июля в Минске по адресу ул. Кальварийская, 42.

Принимать документы на визу в новом центре начали еще до официального открытия — 30 июня, с этого времени были оформлены документы на выдачу около 150 виз, сообщает БЕЛТА.

Помимо визового сбора 60 евро (для детей от 6 до 12 лет — 35 евро, дети до 6 лет освобождаются от его уплаты) надо оплатить сервисный сбор в размере 15 евро за обработку документов. Визовый и сервисный сборы оплачиваются только в белорусских рублях.

Рассматривать документы на визу будут от семи рабочих дней. Прием и выдача документов осуществляется с 9.00 до 16.00 с понедельника по пятницу.

В испанском визовом центре доступны дополнительные платные услуги: можно получить консультацию по заполнению анкеты, сделать фото для визы, заказать СМС-уведомление или доставку паспорта курьерской службой.