Журналистское расследование смерти Павла Шеремета успешнее официального

Политические убийства: 8 лет с момента похищения и убийства правозащитницы Натальи Эстемировой в Грозном, приговор исполнителям убийства Бориса Немцова. Эти и другие темы – в свежем выпуске программы «Настоящее Время. Неделя с Александром Касаткиным».

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