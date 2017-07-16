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Экономика
16.07.2017
Ольга Слуцкая
Как президент Молдовы попал в Беларуси в коровий рай

Что известно о хозяйстве, которое вызвало восторг Игоря Додона.

— Я видел предприятия и в Европейском союзе, но тот уровень, на который поднялась промышленность в Беларуси, для нас только мечта на данном этапе, — заявил президент Молдовы во время визита в нашу страну.

Как выяснилось, Игорь Додон имел в виду сельскохозяйственное предприятие Витебской области - СПХ «Мазоловогаз».

Фото presedinte.md

Предприятие специализируется на производстве мясомолочной продукции. Здесь также выращивают кукурузу, овес, рожь, ячмень.

Как и предполагала «Салідарнасць», молдавскому президенту показали предприятие, на которое ранее привозили журналистов российских СМИ в рамках пресс-туров.

В публикациях российских СМИ это хозяйство, которое является дочерним предприятием «Витебскоблгаза», называют не иначе как коровьим раем.

Все работники «Мазоловгаза» дважды проходят алкотест — до работы и после работы. Это правило ввел руководитель «Витебскоблгаза» Петр Шершень.

По дороге к ферме установлены портреты коров-передовиков, которые имеют удои от 8 до 9 тысяч литров молока в год и выше. Каждый год здесь высаживают сотни кустов роз.

Аллея коровьей славы. Фото Амурская правда

На этой ферме нет скотников и доярок — все делают роботы.

«Когда мы только зашли на ферму, увидели красную самоходную установку, которая медленно передвигалась по проходу и чем-то напоминала космический мини-аппарат, — написала по итогам визита на «Мазоловгаз» журналистка «Амурской правды». — Как нам сказали, такая «тарелка» проплывает вдоль кормушек каждые два часа, подталкивая корм поближе к коровкам. И они сразу же реагируют: проехал робот — потянулись дружно за едой».

Пока корова ест корм, робот чистит ее вымя и делает массаж! Доить ее начинают только после дезинфекции доильного аппарата.

Но и это еще не все. На ферме под куполом действует научно-практический центр, где занятия проводятся «под звуки классики, которая повышает не только настроение механизаторам, но и надои коровам».

Нетрудно представить восторг президента Молдовы, побывавшего в коровьем раю и прилетевшего на родину на самолете, щедро предоставленном Александром Лукашенко – за народный счет.

Видимо, Игорь Додон пребывает в счастливом заблуждении, что все хозяйства страны под мудрым управлением бывшего директора совхоза находятся в таком же состоянии, как «Мазоловгаз». Президент Молдовы и не догадывается, что в Беларуси живут доярки, чей доход составляет 16 долларов в месяц.

 
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