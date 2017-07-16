Почему у нас коррумпированная власть, нет выборов, и наши налоги тратят на парады и дворцы президента

Емкий ответ Александра Яшникова на нытье белорусов.

На этой неделе на svaboda.org вышел материал о молодой американской паре, которая любит Беларусь.

Комментарии к публикации на сайте и в соцсетях разозлили Александра Яшникова, который недоумевает, «почему 99.9% комментариев - однотипное жалкое нытье и сопли про то, что хорошо любить Беларусь с американской зарплатой».

«Не был ты в Налибоках не потому, что не можешь, а потому что ты ленивый хорек...»

- Твоя любовь к стране определяется твоей зарплатой?! Ты не можешь себе позволить съездить в Дудутки или в Налибокскую пущу? Серьезно? – пишет Александр Яшников в Фейсбуке. - Ты работаешь на пана, который отобрал у тебя паспорт, лупит нагайкой и платит едой? И ничего не можешь изменить, потому что работодатель угрожает расправиться с твоей семьёй? А как он пустил тебя в интернет, вот в чем вопрос... А не был ты в Налибоках не потому, что не можешь, а потому что ты ленивый хорек...

Да, дорогие мои, это риторические вопросы. Ответ на них очевиден. Все эти комментаторы просто работают в лучшем случае в офисе и ждут, когда накопят на Логан и выплатят за квартирку на Каменной Горке. И еще ждут, когда придет новый начальник и сделает им зарплату как в Америке, исходя на эту тему пузырями в интернетике...

«Кто-то ноет, бухает и ждет, когда кто-то за них сделает нового президента. А кто-то что-то делает»

Вот что я тебе скажу, дорогой ноющий друг. Даже те мои знакомые, которые ныли о том, что здесь нечего ловить и нужно поскорей валить из этой страны, и, в отличие от тебя, подняли свой тухес и таки это сделали, ПРОДОЛЖАЮТ НЫТЬ и клясть уже новую страну. Ну или вкалывать с утра до вечера теперь уже в капиталистическом раю, ожидая, когда на пенсии смогут себе позволить посетить Париж. Есть, конечно, и те, кто чего-то быстро добился и имеет уважаемую должность и некоторое время на путешествия... Собственно, как и здесь, в Беларуси. Кто-то ноет, бухает и ждет, когда кто-то за них сделает нового президента или позовет их ковырять в носу с девяти до пяти за 5000 долларов. А кто-то что-то делает. Хочет путешествовать - путешествует. Хочет работать на себя - прогорает, разочаровывается, набивает шишки, но работает. И из вторых, поверьте мне, никто не ноет в интернете про то, как удобно любить Беларусь с американской зарплатой. Они либо на голубых озёрах, либо в Налибоках, либо в Париже, либо работают.

И последнее. Знаете, почему у нас коррумпированная власть, нет выборов уже 23 года, и наши налоги тратят на парады и дворцы президента? Потому что вы сидите, ноете, ругаете «змагаров», но ждёте, когда они выйдут на площадь и все за вас сделают. Именно поэтому никого из вас не спросят, когда снесут Осмоловку, очередной парк или ваш дом, потому что дядя из Газпрома или Эмиратов дал денег для очередных дворцов и фейерверков. Не спросят, потому что знают, что вы поноете в интернете и с утра пойдете к себе в офис ждать, когда за вас кто-то что-то изменит в вашей жизни».