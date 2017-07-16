Убийцей туристок в Хургаде оказался сторонник «Исламского государства»

Террорист, напавший на туристов в Хургаде, является сторонником террористической организации «Исламское государство».

Об этом сообщает иорданский сайт Al Bawaba со ссылкой на источник, близкий к следствию.

— Он поддерживал связь с организацией по интернету и получил задание напасть на иностранных туристов на пляжах Хургады, — сказал источник.

Официально эта информация не подтверждена. ИГ не выступало с заявлением о своей ответственности за теракт в Хургаде.

Нападение совершил выпускник египетского университета Абдель Рахман Шаабан. По разной информации, ему 28 или 29 лет. Ранее, насколько известно египетской полиции, он не совершал ничего противозаконного.

Агентство The Associated Press сообщает, что террорист подсел к немецким туристкам в отеле, поговорил с ними на хорошем немецком языке, а затем достал большой кухонный нож и начал наносить удары. Две туристки погибли.

После убийства террорист ворвался в соседний отель, где успел нанести ранения еще четырем женщинам, прежде чем его задержали охранники.

Нападение на туристов в отелях Zahabia и Sunny Days El Palacio в Хургаде было совершено в пятницу, 14 июля. Во время нападения террорист кричал по-арабски, что ему «нужны не египтяне».

В числе пострадавших оказалась туристка из России. Временный поверенный в делах России в Египте Артем Поляков рассказал, что она оказала «самое активное сопротивление преступнику».