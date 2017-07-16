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В мире
16.07.2017
В Иране арестовали брата президента

В Иране арестовали Хуссейна Ферейдуна — брата президента Хасана Роухани.

Его обвиняют в финансовых преступлениях, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя суда.

Как сообщил в воскресенье на брифинге в Тегеране официальный представитель судебной власти Ирана Голям Хосейн Мохсени Эжжеи, «расследование этого дела о финансовых злоупотреблениях продолжается». По его словам, некоторые его фигуранты арестованы, другие находятся на свободе, передает ТАСС.

В отношении Хосейна Ферейдуна было вынесено постановление об аресте с возможностью внесения залога, продолжил представитель судебной власти.

- Поскольку залог внесен не был, подследственный был помещен в тюрьму. В случае внесения залога он будет освобожден, - указал Эжжеи, при этом отказавшись назвать сумму требуемого залога.

В конце января этого года стало известно, что Хосейн Ферейдун подозревается в причастности к крупным финансовым махинациям. После победы Роухани на президентских выборах 2013 года Ферейдун стал его личным советником и спецпредставителем на проходивших в Женеве переговорах по иранской ядерной программе. Однако примерно в середине прошлого года имя Хосейна Ферейдуна перестало упоминаться в новостях, он полностью ушел в тень.

Бывший президент Бразилии приговорен к 9,5 годам тюрьмы по делу о коррупции

 
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