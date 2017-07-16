У Лукашенко появилось новое авто
На микроавтобусе Mercedes президент Беларуси приехал на встречу со своим молдавским коллегой.
Александр Лукашенко приехал на новом минивене Mercedes V-класса в последнем кузове W447. Фото пресс-службы президента
Новый автомобиль показали на кадрах официальной хроники встречи Александра Лукашенко с президентом Молдовы Игорем Додоном в Витебске.
На встречу Александр Лукашенко приехал на новом минивене Mercedes V-класса в последнем кузове W447. Такие автомобили выпускаются с 2014 года. Цены на такие автомобили начинаются от 50 тысяч долларов. Но есть и заводская VIP-комплектация с массой дополнительных опций. Такой новый автомобиль стоит 270 тысяч долларов. Какая именно комплектация минивена из президентского гаража - неизвестно.
Как Лукашенко дважды подставился своим подарком Додону
Главное