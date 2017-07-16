У Лукашенко появилось новое авто

На микроавтобусе Mercedes президент Беларуси приехал на встречу со своим молдавским коллегой.

Александр Лукашенко приехал на новом минивене Mercedes V-класса в последнем кузове W447. Фото пресс-службы президента

Новый автомобиль показали на кадрах официальной хроники встречи Александра Лукашенко с президентом Молдовы Игорем Додоном в Витебске.

На встречу Александр Лукашенко приехал на новом минивене Mercedes V-класса в последнем кузове W447. Такие автомобили выпускаются с 2014 года. Цены на такие автомобили начинаются от 50 тысяч долларов. Но есть и заводская VIP-комплектация с массой дополнительных опций. Такой новый автомобиль стоит 270 тысяч долларов. Какая именно комплектация минивена из президентского гаража - неизвестно.

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