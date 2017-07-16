Студент из Гомеля придумал «бесконечное» зарядное и продает его по всему миру

Два года назад гомельский студент Михаил Вага придумал устройство HandEnergy, которое заряжает гаджеты без розетки.

Его идеей загорелись тысячи человек со всего мира, множество энтузиастов согласились заплатить за новинку до начала производства. Сейчас можно точно сказать: все получилось. Изобретатель показывает готовый образец гаджета и планирует продавать его везде — от США до Японии.

Михаилу Ваге 20 лет, он переходит на 4 курс БНТУ. На учебу времени не хватает, за эту сессию у него «пока две пересдачи». Еще бы — почти все время он посвящает собственному проекту.

— Если бы два года назад я знал, чего это будет стоить, я бы, возможно, не занимался этим, — рассуждает он. — Но я уже пошел в это, поэтому продолжаю. Мне нравится, это мое детище, хочется развить его до конца.

Карманный генератор энергии

Устройство HandEnergy полагается вращать, держа в руке. Оно объединяет в себе тренажер и зарядное устройство, вырабатывая электричество из энергии мышц. Через USB к нему можно подключить смартфон и пополнить заряд батареи без розетки.

Внутри — металлический ротор, который совершает около 4000 оборотов в минуту. Катушка индуктивности в верхней части позволяет получить от вращения напряжение в 5 вольт и ток в 1 ампер — достаточно для зарядки электроники.

Михаил показывает «начинку» устройства. Небольшой шарик напичкан, как космический корабль: внутри есть аккумулятор емкостью в 1000 мАч, акселерометр, Bluetooth-передатчик, порты USB и micro USB и печатная плата сложной формы. Пространства критически мало.

— Здесь вообще нет свободного места, все заполнено, — рассказывает создатель гаджета. — Выглядит все чисто, даже и не скажете, что здесь что-то располагается, крышка — и крышка. А там все. Внутри ротор вращается с сумасшедшей скоростью. У нас много прототипов ломалось из-за того, что магниты выскакивали и выламывали все — настолько большая сила удара.

50 тысяч долларов за две недели

Сбор денег на HandEnergy Михаил начал в ноябре прошлого года на краудфандинговой площадке Kickstarter. Все желающие могли заплатить 79 долларов и получить гаджет несколько месяцев спустя. Необходимые 50 тысяч долларов он собрал за две недели. После кампанию перенесли на Indiegogo, там она продолжается до сих пор. В общей сложности на двух площадках проект собрал 114 тысяч долларов, устройства предзаказали больше тысячи человек.

— Кажется, это легкий процесс: запустили проект — собрали деньги, — рассказывает Михаил. — Но на Kickstarter очень большая конкуренция, проектов много. Мы делали много рассылок по иностранным журналистам. Сначала про нас написали одни, потом другие, мы очень быстро попали в органический охват всяких пабликов в Facebook. Разные издания про технику начали публиковать про нас видео, после написали Telegraph и Metro.

Работы было очень много: приходилось общаться с аудиторией, отвечать на комментарии, объяснять, как предзаказать устройство. Устройством интересовались в разных часовых поясах, приходилось быть онлайн почти круглосуточно:

— Я ложился в два часа ночи и в четыре просыпался. Было очень много работы, да и еще сессия, — вспоминает Михаил. — Когда мы вышли за 50 тысяч, стало легче, потому что стало ясно — всё, проект получился, можно двигаться дальше.

Если один зубчик отломится — система полностью не будет работать

Когда деньги были собраны, нужно было переходить к производству. Сложностей на этом этапе оказалось не меньше.

— Мы приложили очень много усилий, чтобы создать это устройство. Сам я дошел до момента проверки концепта. Я проверил, что все работает, все классно, можно реализовывать. Собрал средства на реализацию. А потом нужно было именно разработать устройство с профессионалами.

Многое в конструкции пришлось менять. К примеру, создатели гаджета отказались от системы автозапуска с внешним кольцом, которую задумали изначально, и нашли новый способ для придания ротору начального импульса.

— Мы убили на это где-то полтора месяца. Когда я разработал кольцо, оно работало — на бумаге и на компьютере. Но реализовать оказалось очень сложно, потому что зазоры просто миллиметровые. Если один зубчик отломится, то все — система полностью не будет работать.

Над устройством постоянно трудились 5 разработчиков, 2−3 маркетолога, часть задач отдали на аутсорс. Центр разработки все это время находился в Минске.

Не только зарядное

Сейчас гаджет готов. Команда уже наладила мелкосерийное производство и переходит к серийной стадии. Первые покупатели с Kickstarter получат свои устройства в августе этого года, с Indiegogo — в сентябре.

Хотя гаджет задумывали как зарядное, вокруг него появится целая экосистема и мобильное приложение с множеством функций. Можно будет видеть уровень заряда, устанавливать уровень генерации энергии, а еще посмотреть всю статистику и найти себя в топ-100 всех пользователей HandEnergy. Гаджет похож на гироскопический тренажер — и его действительно можно использовать для тренировок.

— Так можно тренировать все мышцы рук и грудные мышцы. Через приложение вы сначала выбираете мышцы, которые хотите тренировать, вам дают специальную тренировку, задают темп и положение. Приложение будет показывать, правильно вы крутите или нет.

Акселерометр внутри позволит использовать гаджет и как контроллер для игр. Вращение — бег, перемещение — поворот влево или вправо. Первые несколько игр Михаил и его команда собираются сделать сами, сторонние разработчики смогут работать с системой через SDK. Благодаря генерации энергии этот контроллер никогда не придется подзаряжать.

— Все опасаются, что если HandEnergy станет популярной, китайские производители начнут копировать. Это классно, если мы станем популярны, это наша цель. Но они не смогут попасть в нашу экосистему. Если вы купили китайскую подделку, вы никогда не подключитесь к игре. Грубо говоря, это как iPhone. Если китайцы сделают iPhone, по форме, по начинке — возможно, это будет похоже. Но в саму систему они никогда не попадут.

Изначально покупателям предлагали гаджет за 79 долларов, снижать цену команда пока не планирует. Михаил рассуждает, что «навороченный» пауэрбол — кистевой тренажер — стоит 50 долларов, пауэрбанки продаются по 30 долларов.

— Будет странно, если мы будем продавать напичканное датчиками устройство за 50 долларов. Это может вызвать подозрения.

Когда гаджеты получат все, кто участвовал в краудфандинге, их будут продавать через интернет и оптовые сети. По словам Михаила, сейчас к нему обращаются оптовые распространители со всех континентов.

Параллельно разработчик ведет другие проекты, о которых пока не рассказывает.

— Но будет тоже классно, — обещает он.