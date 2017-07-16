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16.07.2017
Виктория Капская, kurjer.info
«Пока мы ехали в больницу, сын спрашивал: «Мама, я умру?»

Жительница Слуцка хочет привлечь к ответственности врачей за халатное отношение к её ребёнку.

Фото предоставлено мамой мальчика

10-летний случчанин Артём Янович попал в Слуцкую ЦРБ с гангренозным аппендицитом. После операции у мальчика постоянно болел живот, но врачи, по словам матери, не реагировали на его жалобы.

Через неделю Артёма выписали из больницы, а спустя ещё несколько дней он снова попал туда с температурой выше 39. Из Слуцка мальчика на реанимобиле доставили в областную детскую клиническую больницу в Боровлянах. Врачи отказываются комментировать ситуацию, а Следственный комитет начал проверку Слуцкой больницы.

Предыстория

Ночью 9 июня у 10-летнего Артёма заболел живот. Спустя почти сутки мальчика с аппендицитом положили в хирургическое отделение и сделали операцию. После неё Артём, по словам мамы, на протяжении недели не мог дотронуться до живота — он сильно болел.

По словам мамы Юлии, все семь дней у Артёма держалась температура выше 37 градусов.

Соседи по палате помогали мальчику ходить в туалет и на перевязку. Самостоятельно он ходить не мог, было больно двигаться.

Пенсионер Вячеслав Соколовский, который лежал с Артёмом в одной палате, в разговоре с корреспондентом «Kур’ера» подтвердил, что мальчик постоянно жаловался на боль в животе.

«Я ему после операции говорю: «Пойдём, Артёмка, я тебя в туалет отведу». А он отвечает, что больно. Плакал часто. Я не врач, не могу оценить, полноценную ему оказывали помощь или нет», — говорит Вячеслав.

Версия мамы

Мама Артёма обратилась в редакцию «Кур’ера» и рассказала, что сына выписали из больницы в пятницу, 16 июня. В воскресенье, 18 июня, с температурой выше 39 градусов ребёнка снова доставили в больницу. В этот раз уже в гнойно-хирургическое отделение, потому что, по утверждению Юлии, при осмотре из его раны брызнула струя гноя.

«После УЗИ лечащий врач закрылся в кабинете. Видимо, звонил начальству. Когда я к нему зашла, он сказал, что всё серьёзно», — говорит Юлия. В этот же день медики отправили Артёма и Юлию Яновичей в Боровляны.

 «Пока мы ехали, Артём спрашивал: «Мама, я умру?!». Он чувствовал, что дело было плохо. А я уже готовилась к этому, — рассказывает Юлия. — Его не могли даже сразу прооперировать, он был очень слабый. Когда я увидела его после операции — не узнала. Он был опухшим, в два раза больше, чем обычно, весь в трубках и не мог говорить. Неделю он пролежал в реанимации».

Сейчас состояние Артёма стабильное. Его уже выписали из больницы.

В пятницу, 23 июня, Юлия вместе с мужем написали заявление в Слуцкий районный отдел Следственного комитета, а через неделю, 30 июня, — в Министерство здравоохранения.

«Врачи халатно отнеслись к здоровью моего сына. Я не могу это так оставить. Пусть люди знают. Ведь на месте моего ребёнка мог оказаться любой другой человек», — говорит Юлия Янович.

Что говорят врачи

В телефонном разговоре Сергей Мисовский, заместитель заведующего хирургическим отделением Слуцкой ЦРБ (Дмитрий Цариков, заведующий, сейчас находится в отпуске), сказал, что эта история — только версия мамы. «Вашей газете я буду давать информацию только с разрешения главного врача. Звоните главному врачу, пусть он даёт вам комментарий».

Александр Линкевич, главный врач Слуцкой ЦРБ, от комментариев отказался. Он сказал, что сейчас в медучреждении проводится проверка по заявлению семьи Яновичей.

Александр Никуленков, заведующий хирургическим детским отделением Минской областной клинической больницы, где проходит лечение Артём, как и его коллеги из Слуцка, отказался комментировать состояние мальчика.

Следственный комитет начал проверку

— Слуцкий районный отдел Следственного комитета начал доследственную проверку по заявлению семьи, — сообщила Татьяна Белоног, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области.

Следователи затребовали для изучения медицинские документы и опрашивают медиков.

— Кроме того, к материалам проверки будут приобщены результаты ведомственного расследования управлением здравоохранения Минского облисполкома, — добавила Татьяна Белоног.

 
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