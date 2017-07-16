Teleport победил на «Басовище-2017»

Минская группа Teleport стала победителем конкурса молодых групп на фестивале «Басовище-2017».

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Жюри посчитало её лучшей среди четырёх команд, которые выступили в финале. А это кроме Teleport BarRokka, Leibonik и SnopSnoǔ.

Teleport играет почти пять лет. В 2015-м году коллектив выпустил дебютный альбом «Молчаливые». На музыкальной премии Еврорадио «Даём рады-2015» Teleport был признан дебютом года.

Накануне «Басов» Евгений Терентьев, фронтмен группы, сходил на кофе с Еврорадио. Музыкант рассказал о подготовке к конкурсу и о новом человеке в группе.