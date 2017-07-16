Умер актер Владимир Толоконников

Актер театра и кино Владимир Толоконников скончался минувшей ночью в Москве.

Об этом сообщает агентство РИА со ссылкой на представителей театра им. Лермонтова в Алма-Ате. Толоконникову было 74 года. Самая знаменитая его роль – Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме Владимира Бортко «Собачье сердце» по повести Михаила Булгакова. Артист до последних дней своей жизни работал на съемочной площадке.

По словам близких, актера похоронят на Троекуровском кладбище, отпевание пройдет в Сретенском монастыре.