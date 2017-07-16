Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
«У беларусаў няма нацыянальнай дзяржавы, а ёсць нашчадак БССР»
Студент из Гомеля придумал «бесконечное» зарядное и продает его по всему миру
В Свердловской области задержали мужчину, который оторвал голову у памятника Ленину
Умер актер Владимир Толоконников
Кадыров попросил забрать из Чечни геев, чтобы «очистить кровь»
Житель Гродно проехал марафон на деревянном велосипеде. Фотофакт
Слонімскія ўлады не дазволілі пікет супраць вучэнняў «Захад-2017»
Испанка Гарбинье Мугуруса выиграла Уимблдон у Винус Уильямс
Два Дональда Трампа, российская адвокатесса и поп-звезда – арифметика нового скандала
В результате нападения в Хургаде погибли немецкие, а не украинские туристы
Британцу дали больше пяти лет за участие в боях на востоке Украины
Как не заблудиться в лесу. И что делать, если это случилось
Макей под «Пагоняй» рассказал о вышиванке, независимости и «мягкой силе» белорусов
Анархіст Мікалай Дзядок падаў у суд на «Советскую Белоруссию»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Как Лукашенко дважды подставился своим подарком Додону
Витебские жители: «Русские едут на «Славянский базар» из Мурманска, а наши убегают из города»
Венедиктов: «Я помню время, когда в Кремле Лукашенко называли колхозником, и он об этом знал»
Кто в Беларуси крышует торговцев из Азии?
Страна показухи
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Испытано на себе: Как я собирала и продавала чернику
Советчик дня. 4 неожиданные рекомендации от Лукашенко
Консенсус по Сталину
Как Лукашенко перевел атомные стрелки на Кобякова
«Чую галасы сотняў і тысяч грамадзян Беларусі, якім дзяржава нізавошта зламала лёс...»
«Кто так повлиял на моего ребенка, что он очутился в Донбассе?»
Дело погибшей на картошке школьницы: суд признал учителей виновными, но оставил их на свободе
Белоруска, побывавшая в секс-рабстве в ОАЭ: «Каждый день меня продавали и покупали»
ВВС: Кошка в Беларуси ловила зайцев, за что ее хозяина чуть не оштрафовали
Как белорусы из-за грандиозных планов правительства попали на большие деньги
Аренда: «Снять недорогую квартиру можно даже в центре Минска – но при двух условиях»
23 года президентства Лукашенко в цифрах
Это была казнь
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
В центре Минска парень выловил из Свислочи пятикилограммовую щуку
Буйство красок на шоу Dolce & Gabbana в Палермо
Фоторепортаж из страны, в которую никого не пускают
Стала вядома, што за брунэтка сядзела з Лукашэнкам на Купаллі — шмат фота
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 6)
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
16.07.2017
Умер актер Владимир Толоконников

Актер театра и кино Владимир Толоконников скончался минувшей ночью в Москве.

Об этом сообщает агентство РИА со ссылкой на представителей театра им. Лермонтова в Алма-Ате. Толоконникову было 74 года. Самая знаменитая его роль – Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме Владимира Бортко «Собачье сердце» по повести Михаила Булгакова. Артист до последних дней своей жизни работал на съемочной площадке.

По словам близких, актера похоронят на Троекуровском кладбище, отпевание пройдет в Сретенском монастыре.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3.7 (оценок:3)
Главное
«Людей надо слушать и революций не будет»
Витебские жители: «Русские едут на «Славянский базар» из Мурманска, а наши убегают из города»
Страна показухи
Как Лукашенко дважды подставился своим подарком Додону
Жесть дня. В глубинке на дискотеку заманивают образами коммунистических тиранов
Новая брюнетка Лукашенко открыла парад в Витебске
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY