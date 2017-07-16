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Общество
16.07.2017
Житель Гродно проехал марафон на деревянном велосипеде. Фотофакт

Андрей Габинский преодолел 7-километровую дистанцию веломарафона «Суседзі» на Августовском канале на деревянном велосипеде.

Как сообщает БЕЛТА, уникальный велосипед ручной сборки почти полностью выполнен из дерева: из ясеня сделаны рама, передняя вилка, руль, деревянные даже брызговики над колесами. Правда, сделан он по традиционной схеме и в отличие от современных велосипедов не оборудован системой переключения режимов езды.

- Нет в нем и амортизаторов, поэтому поездка по бездорожью далась физически нелегко. Но сам велосипед с испытанием справился достойно, - рассказал его владелец Андрей Габинский.

Изготовили диковинку по индивидуальному заказу на одном из белорусских предприятий. В Гродно это первая подобная модель, да и в стране их сейчас всего несколько штук.

 
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