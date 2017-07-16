Эмилия Кларк защищает свое право сниматься в секс-сценах
16 июля стартует шестой сезон «Игры престолов». Накануне актриса Эмилия Кларк дала интервью американскому Elle.
В опубликованном отрывке беседы речь идет о пикантных эпизодах «Игры престолов», в которых исполнительница роли Дейнерис Таргариен регулярно принимает участие. Эмилия честно заявила, что любит сниматься в эротических сценах.
Постельный эпизод с Михаилом Хаушманом (он играет Даарио Нахариса) актриса даже ждала с большим нетерпением:
— Я прочитала сценарий и подумала: «Боже, наконец-то!». Хотя я получаю невероятное количество негатива из-за того, что снимаюсь в таких сценах и вообще обнажаюсь в кадре.
Чаще всего Эмилию критикуют именно дамы, что её сильно расстраивает:
— Это так по-антифеминистки! Это реальная проблема, когда женщины ненавидят женщин.
Звезда «Игры престолов» рассказала, как раздевалась для Esquire
Веселый Инстаграм Матери Драконов
Главное