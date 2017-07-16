Эмилия Кларк защищает свое право сниматься в секс-сценах

16 июля стартует шестой сезон «Игры престолов». Накануне актриса Эмилия Кларк дала интервью американскому Elle.

В опубликованном отрывке беседы речь идет о пикантных эпизодах «Игры престолов», в которых исполнительница роли Дейнерис Таргариен регулярно принимает участие. Эмилия честно заявила, что любит сниматься в эротических сценах.

Постельный эпизод с Михаилом Хаушманом (он играет Даарио Нахариса) актриса даже ждала с большим нетерпением:

— Я прочитала сценарий и подумала: «Боже, наконец-то!». Хотя я получаю невероятное количество негатива из-за того, что снимаюсь в таких сценах и вообще обнажаюсь в кадре.

Чаще всего Эмилию критикуют именно дамы, что её сильно расстраивает:

— Это так по-антифеминистки! Это реальная проблема, когда женщины ненавидят женщин.

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