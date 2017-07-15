Кто сказал, что у моделей нет чувства юмора? Забавный инстаграм Тильды Линдстам

Кем в представлении большинства людей являются модели? Чаще всего многие считают их живыми куклами, которые только и делают, что снимаются в модных фотосессиях и ходят по подиуму, а в остальное время ничего не едят и постят гламурные селфи в свой Instagram.

Да, возможно, большинство моделей и являются таковыми, но только не 22-летняя шведская модель Тильда Линдстам, которая то и дело высмеивает всё, а особенно себя, в своем же инстаграме.

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