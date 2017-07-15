Два Дональда Трампа, российская адвокатесса и поп-звезда – арифметика нового скандала

Эта и другие актуальные темы — в свежем выпуске программы «Настоящее Время. Итоги» с Юлией Савченко.

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