В результате нападения в Хургаде погибли немецкие, а не украинские туристы

Ранее сообщалось о гибели двух граждан Украины.

Две гражданки Германии убиты и еще по меньшей мере четверо туристов ранены в результате нападения вооруженного ножом мужчины на пляже в египетском городе Хургада, сообщает ВВС.

По данным российского консульства, среди пострадавших — гражданка России.

Об атаке в курортном городе Хургаде на Красном море сообщило МВД Египта. Изначально сообщалось, что по меньшей мере шесть человек ранены, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Также сообщалось у гибели двух граждан Украины.

Как уточняет агентство Рейтер, нападавший убил двух немок и ранил еще двух человек на пляже одного отеля, а еще двух ранил на пляже другой гостиницы.