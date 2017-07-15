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Общество
15.07.2017
Как не заблудиться в лесу. И что делать, если это случилось

Полезные советы МЧС в разгар ягодного и грибного сезона.

Пришла пора сбора ягод и грибов. В лесные массивы устремляются жители области, чтобы собрать и заготовить впрок вкусные и полезные дары природы. Однако в погоне за «уловом» любители тихой охоты иногда забывают о своей безопасности, теряют ориентацию в пространстве и могут заблудиться. И если самостоятельно найти дорогу домой не представляется возможным, то приходится прибегать к помощи спасателей.

МЧС напоминает некоторые меры предосторожности, о которых не стоит забывать, если вы решили отправиться в лес.

Сообщите о том, что пойдете в лес своим близким, расскажите им свой предполагаемый маршрут, время, когда вы планируете вернуться.

Возьмите с собой мобильный телефон, проследите за тем, чтобы он был заряжен, а на счете имелся положительный баланс.

Одеться необходимо соответственно погоде и прогнозируемым условиям. Распространенной ошибкой является камуфляжная форма. Такая экипировка значительно усложняет поиски пропавших, поскольку она сливается с деревьями, поэтому лучше всего надевать одежду ярких цветов. Обувь должна быть максимально удобной.

Имейте при себе нож, спички в сухой коробочке и часы.

И совсем неважно, на один или на несколько дней отправляетесь в поход, возьмите за правило – изучить карту или хотя бы нарисованный от руки план местности, запомнить ориентиры. Это займет не более пяти минут, а чувствовать себя вы будете гораздо увереннее.

Во время движения надо чаще себя проверять: запоминать ориентиры, оставлять зарубки. Без зрительных ориентиров человек в лесу начинает кружить. Избегайте передвижения по болотам. Буреломы-завалы лучше преодолевать только поверху. Опасен и сухостой: здесь нужно беречь глаза.

Если вы заблудились и не можете выйти на связь, то остановитесь, присядьте и подумайте, как вам выбраться к месту, с которого вы начали путь. Для этого вспомните какой-нибудь яркий ориентир на вашем пути (реку, озеро, железную дорогу) и постарайтесь вспомнить дорогу к ней. Самое главное – не паниковать и не терять самообладания!

Вспомните последнюю примету на знакомой части пути и постарайтесь проследить к ней дорогу. Оставляйте за собой следы: зарубки на стволах деревьев, сломанные ветки, ненужную поклажу и т.д.

Отыскать дорогу к населенному пункту также вам помогут звуки: лай собаки, шум поезда, машин и других транспортных средств, громкие крики, стук топора или звуки выстрелов, и т.п. К населенным пунктам в большинстве случаев ведут лесная и проселочная дороги, а также тропы. Выходите «на воду» – вниз по течению.

Ручей выведет к реке, река – к людям. Почувствовали дым – идите против ветра (то есть к источнику дыма). Выбрать нужное направление помогут некоторые приметы: например, муравейники располагаются с южной стороны деревьев, мох предпочитает северную сторону.

Если вы не уверены в своих силах:

- лучше сидите на месте, детям – однозначно лучше ждать;

- если о том, что вы пошли в лес никто не знал, то в первые сутки вас могут и не искать (разве что детей – родители). Поэтому приготовьтесь прожить в лесу три-четыре дня;

- питаться можно внутренней частью коры лиственных деревьев, почками, ягодами;

- не бойтесь пить из лесной лужи (можно делать это через носовой платок);

- чувство жажды можно обхитрить, положив под язык маленький камушек или пожевав травинку;

- идеальное средство от ссадин, порезов, ушибов – пихтовая смола (а также еловая и сосновая). Она и дезинфицирует, и заживляет;

- укрытие можно построить из надломленного дерева, уложив на него, плотно друг к другу, жерди из сухого подлеска. Настил изготавливается из тех же жердей.

О любом происшествии следует сообщать по телефону 112. Берегите себя и удачного Вам отдыха!

 
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