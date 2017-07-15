Макей под «Пагоняй» рассказал о вышиванке, независимости и «мягкой силе» белорусов

Министр иностранных дел выступил на открытии VII съезда белорусов мира.

Фото Павел Белавус, instagram

15 июля в Минске начал работу VII съезд белорусов мира. В качестве представителей властей на мероприятии заявлены глава МИД Владимир Макей, председатель парламентской Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк, замминистра культуры Василий Черник.

Министр иностранных дел подчеркнул, что для его большая честь выступать перед представителями белорусской диаспоры, собравшихся в Минске со всего мира. Макей поблагодарил белорусов зарубежья за помощь в развитии связей со странами, в которых живут наши земляки. А также напомнил о полутысяче мероприятий, организованных за границей в том числе и при участии представителей диаспоры.

Макей рассказал о возрождении традиции белорусской вышиванки. «Очень хорошо, что это поддерживается белорусской молодежью», — подчеркнул министр. И добавил, сорвав аплодисменты, что сегодня более 70% белорусов заявляют о желании жить в собственном независимом государстве.

Глава МИД рассказал о геополитическом противостоянии, которое возникло из-за того, что после развала СССР не произошло сближения между Западом и Востоком. По его мнению, именно Беларусь может поспособствовать укреплению мира. Миллионы белорусов, живущие за границами страны, могут стать «мягкой силой», способствующей этой цели, а также укреплению независимости Беларуси.

Макей заявил, что не собирается петь панегирики власти и не призывает это делать всех остальных. При этом министр подчеркнул, что сейчас самое время отказаться от конфронтации и объединиться для решения внутренних и внешних проблем Беларуси.

В конце своего выступления министр согласился с писательницей Светланой Алексиевич, которая однажды сказала, что «наверное, достаточно войн, достаточно революций».

— Мы должны сделать все, чтобы наша страна развивалась эволюционным путем. Логика конфронтации должна отойти в прошлое. Мы должны руководствоваться логикой корпорации. Мы должны от менталитета противостояния перейти к менталитету партнерства. Другого пути нет», — резюмировал Макей.

Примечательно, что сцена для выступлений оформлена символикой Международного общественного объединения «Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына», являюўая собой сочетание бело-красно-белого флага и герба «Пагоня». Некоторые из участников съезда отметили символичность выступления Владимира Макея на таком фоне.