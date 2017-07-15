Экономист Владимир Ковалкин назвал единственный способ для белорусов воздействовать на власть

Спасут ли Осмоловку от сноса тысячи подписей граждан в защиту квартала?

Под обращением в защиту минского квартала Осмоловка собрано 1890 подписей граждан и 7087 подписей электронной петиции.

Об этом сообщил в Фейсбуке блогер Антон Мотолько.

Электронная петиция отправлена в администрацию Центрального района Минска. По информации Еврорадио, вскоре туда же передадут и листы с подписями.

Руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин рассказал об эффективности электронных петиций и собранных подписей и о способах отстаивать свои интересы в Беларуси.

— Собранные электронным способом подписи имеют такую же юридическую силу, как и подписи, собранные на бумаге, — объясняет эксперт.

По мнению Ковалкина, обращения граждан сегодня едва ли не последний работающий способ взаимодействия между гражданами и властью.

Продолжение статьи читайте здесь.