В выходные будет прохладно

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

15 июля ожидается облачно с прояснениями. По северо-восточной половине страны пройдут дожди. Днем в отдельных районах Брестской и Гродненской областей кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +15..+21°С, по южным районам +22..+23°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает сайт Гидрометцентра.

16-17 июля ожидается прохладная погода. Беларусь будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, ночью и утром возможен слабый туман.

Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, максимальная днем в основном +17..+24°С, 16 июля по северо-востоку температура воздуха составит +14..+16°С.