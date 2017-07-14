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Политика
14.07.2017
Руслан Горбачев
Как Лукашенко дважды подставился своим подарком Додону

Вроде как позитивная новость спровоцировала волну негатива. 

Александр Лукашенко предоставил самолет Игорю Додону для возвращения в Кишинев молдавской официальной делегации.

Фото пресс-службы президента Молдовы

Красава? Как бы не так.

Подарком президенту Молдовы Александр Лукашенко подставился дважды.

Во-первых, он дал повод задуматься над тем, как перемещаются главы соседних государств. Как Додон добрался до Беларуси? Президентского самолета у него нет, но ведь и не автостопом он ехал.    

Муниципальный советник Кишинева от Партии социалистов Стэнли Вартанян написал в Facebook: президент Молдовы все свои официальные полёты совершает обычными рейсами, в основном, эконом-классом.

Фото с сайта a-tv.md

В комментариях также сообщают: в Минск Додон летел рейсом через Москву. И, кстати, удивляться здесь особо нечему. К примеру, эконом-классом летают также президенты Литвы и Финляндии.

А вроде как самый народный президент на самом деле старается держаться подальше от простолюдинов.

Во-вторых, своим подарком с барского плеча Александр Лукашенко спровоцировал у многих вполне логичный вопрос: за чей счет банкет? Судя по форумам, налогоплательщики таких трат, мягко говоря, не одобряют. Не много ли берет на себя власть, делая за их счет такие демонстративные подарки?

В целом же можно сказать, что ситуация с предоставлением самолета президенту Молдовы довольна показательна. Кажется, Александра Лукашенко уже давно больше волнует, как он выглядит в глазах других глав государств, чем в глазах своего народа.

 
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