Жесть дня. В глубинке на дискотеку заманивают образами коммунистических тиранов

Шокирующую афишу к предстоящей в субботу дискотеке разместили в группе «Пружанский городской Дворец культуры» во «ВКонтакте».

Несмотря на то, что дискотека носит название «Хиты 90-х РЕТРО» на афише присутствуют образы Сталина, Ленина, Мао Цзэдуна, Фиделя Кастро и Карла Маркса.

На этот факт обратил внимание ресурс pruzhany.net. Сайт напомнил, что в 1917-1953 годах под руководством коммунистических вождей было репрессировано около 1,4 млн жителей Беларуси.

– Очень жаль, что группа, в которой администраторами являются работники Пружанского Дворца культуры, использует в качестве рекламы развлекательного мероприятия убийц, уничтоживших и выславших в Сибирь, Казахстан, усадивших в лагеря ГУЛАГ огромное количество мирного населения, – пишет ресурс.

Консенсус по Сталину

Через что пришлось пройти женам расстрелянных «врагов народа»